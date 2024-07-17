Новак пообещал построить или реконструировать аэропорты всех регионов Кавказа

Вице-премьер России Александр Новак, выступая на полях Кавказского инвестиционного форума, анонсировал реконструкцию аэропортов во всех регионах Северного Кавказа, а также их постройку там, где воздушных гаваней еще нет .
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