Открыли закрытое: на «Фабрике» показали запрещенную выставку

Проект выпускников школы «Свободные мастерские» напомнил о странной истории в Музее современного искусства Летом в Музее современного искусства (ММОМА) открылась выставка «Видовые особенности» выпускников Школы современного искусства «Свободные мастерские».
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