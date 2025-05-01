Элитные подразделения ВСУ на Сумском направлении несут значительные потери. Шестой отряд, один из наиболее боеспособных в ВСУ, используется как пехота, что вызывает критику главкома ВСУ Александра Сырского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии