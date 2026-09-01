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В школе в Канске, где в День знаний произошла поножовщина, охранники дежурили только ночью и в выходные

В школе в Канске, где в День знаний произошла поножовщина, охранники дежурили только ночью и в выходные

На входе стояли рамки металлодетектора, но детей якобы не досматривалиШколу в Канске, где семиклассница напала на учительницу, не охраняли днем.

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