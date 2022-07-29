Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Аргентина близка к продлению контракта со Скалони. При нем сборная не проигрывает рекордные 33 матча

Лионель Скалони, вероятно, заключит новое соглашение со сборной Аргентины. 44-летний специалист близок к продлению контракта с Ассоциацией футбола Аргентины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх