В Воронеже 5 сентября сохраняется дефицит бензина на заправках

Первая суббота осени не принесла облегчения водителям – найти бензин в Воронеже по-прежнему сложно. На некоторых заправках топливо исчезло полностью, на других его разбирают на лету, сообщил читатель «Воронежских новостей».
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