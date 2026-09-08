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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шевченко об отношениях Разина и Яковлева: «Когда Кузнецов уходил, Егор и Толчинский плакали: «Блин, он же на тебе сосредоточился, сейчас на нас будет. Не уходи»

Журналисты «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис и Алексей Шевченко, а также экс-форвард Алексей Потапов высказались о ситуации вокруг защитника Егора Яковлева и тренера Андрея Разина.

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