НАТО готовится к блокировке Калининграда

НАТО хочет развернуть ВВС в Балтийском море для противостояния России и давления на Калининград. Об этом в Bloomberg написал бывший главком объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис, рассуждая о будущих морских учениях альянса.
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