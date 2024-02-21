Новое коллекционное издание и дата выхода — инсайдер раскрыл свежие подробн...

Новое коллекционное издание и дата выхода — инсайдер раскрыл свежие подробности Elden Ring: Shadow of the ErdtreeУже сегодня (в 18:00 по МСК) должны показать первый геймплейный трейлер дополнения Elden Ring: Shadow of the Erdtree.
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