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В Госдуме озвучили новое предложение по условиям развода для семей с детьми

В Госдуме озвучили новое предложение по условиям развода для семей с детьми

В Госдуме предложили определять порядок общения детей с родителями при разводе Депутат госдумы от партии «Справедливая Россия —За правду» Дмитрий Кузнецов выступил с предложением определять порядок общения детей с родителями еще при их разводе.

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