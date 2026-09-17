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Тульские новости

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В соседней с Тульской Рязанской области БПЛА повредили окна домов и соцобъекта

В соседней с Тульской Рязанской области БПЛА повредили окна домов и соцобъекта

В соседней с Тульской Рязанской области во время атаки БПЛА, которая произошла ночью 17 сентября, повреждены окна в многоквартирном доме, частном секторе и одном из соцобъектов.

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