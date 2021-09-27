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В Госдуму внесён законопроект о региональной власти

В Госдуму внесён законопроект о региональной власти

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату проект закона о региональной власти.

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