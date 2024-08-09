Липчанин отделался за дерзкое ограбление в подъезде небольшим сроком

В Липецке вынесен приговор по уголовному делу о грабеже. Как сообщили в региональной прокуратуре, днем 18 декабря минувшего года 20-летний неоднократно судимый местный житель и его друг напали в подъезде дома №4а по проспекту Мира на 57-летнего мужчину, избили его и отобрали 50 тыс.