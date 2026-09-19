200-мегапиксельная камера Sony, 100-кратный зум, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и GrapheneOS: Motorola готовит очень необычный флагман

И его премьера состоится уже очень скоро Motorola раскрыла подробности о новом флагманском смартфоне Signature 27, официальная презентация которого запланирована на 22 сентября.
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