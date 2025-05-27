В Саратовской области перед судом предстанет местный житель за торговлю контрафактным алкоголем и сигаретами

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Маркса, обвиняемого в приобретении, хранении и продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также в незаконном использовании чужого товарного знака.