В Саратовской области перед судом предстанет местный житель за торговлю контрафактным алкоголем и сигаретами

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Маркса, обвиняемого в приобретении, хранении и продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также в незаконном использовании чужого товарного знака.
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