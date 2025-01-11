Байден: Харрис может баллотироваться в президенты через четыре года

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил мнение, что вице-президент Камала Харрис обладает потенциалом для участия в выборах на пост президента через четыре года, однако окончательное решение о выдвижении будет зависеть от нее.
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