Внимание! Британия призналась в страшном: "ломаем Россию изнутри"

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили публично подтвердил участие своей страны в кибервойне, объявив о создании специализированного киберкомандования, задача которого — координация наступательных операций в цифровом пространстве.
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