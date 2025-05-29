ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

477 подписчиков

Внимание! Британия призналась в страшном: "ломаем Россию изнутри"

Внимание! Британия призналась в страшном: "ломаем Россию изнутри"

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили публично подтвердил участие своей страны в кибервойне, объявив о создании специализированного киберкомандования, задача которого — координация наступательных операций в цифровом пространстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх