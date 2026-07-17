Интерактивная карта АЗС начала работать в Республике Алтай

Карту создали на базе информационной системы контроля отпуска топлива В Республике Алтай 17 июля начала работать интерактивная карта АЗС, которая показывает все заправки в Горно-Алтайске и районах, наличие бензина и дизельного топлива и перерывы в работе, сообщает глава региона Андрей Турчак в своем Max-канале.