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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Интерактивная карта АЗС начала работать в Республике Алтай

Интерактивная карта АЗС начала работать в Республике Алтай

Карту создали на базе информационной системы контроля отпуска топлива В Республике Алтай 17 июля начала работать интерактивная карта АЗС, которая показывает все заправки в Горно-Алтайске и районах, наличие бензина и дизельного топлива и перерывы в работе, сообщает глава региона Андрей Турчак в своем Max-канале.

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