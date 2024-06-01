В первый день Лета в оздоровительном лагере "Золотой колос" состоялся заезд профильной смены "Лагерь труда и отдыха "Пчелка".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В первый день Лета в оздоровительном лагере "Золотой колос" состоялся заезд профильной смены "Лагерь труда и отдыха "Пчелка".