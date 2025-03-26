МИД Британии призвал Москву немедленно согласиться на остановку огня на Украине

Министерство иностранных дел Великобритании на фоне прошедших переговоров в Эр-Рияде по поводу перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре призвало Россию немедленно согласиться на безусловное прекращение огня.
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