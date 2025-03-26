Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД Британии призвал Москву немедленно согласиться на остановку огня на Украине

МИД Британии призвал Москву немедленно согласиться на остановку огня на Украине

Министерство иностранных дел Великобритании на фоне прошедших переговоров в Эр-Рияде по поводу перемирия в Черном море и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре призвало Россию немедленно согласиться на безусловное прекращение огня.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Как в анекдоте! То они хотят воевать бесконечно и помогать хохлам... А то вдруг немедленно все остановить? Вас, Петровых, не поймешь: ей нравится, тебе не нравится...
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22 час.
MS
Mikhail Stepanov
Кто этих наглосаксонских ублюдков спрашивает?! Без них все будет решаться.
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22 час.
Александр Т
А тесный контакт это как и кто впереди в позе? Хохлы или бриты?
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21 час.
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