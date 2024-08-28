Власти обсудят помощь Курской области и списание кредитов бойцам СВО

Очередное заседание правительства РФ пройдет 29 августа под председательством Михаила Мишустина. На нем обсудят помощь Курской области, подвергшейся атакам ВСУ, и списание кредитов отличившимся участникам спецоперации, сообщила пресс-служба Кабмина.
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