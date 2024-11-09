Суровый Шведов, Чиповская в платке, Бичевин с баулами: первые кадры 3 сезона сериала «Доктор Преображенский»

Денис Шведов вернулся к роли доктора Льва Преображенского. Вместе с ним на экране появятся Анна Чиповская и Леонид Бичевин, которых не было в предыдущих двух сезонах.
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