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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Ларин: «Если «Локомотиву» сейчас срочно что‑то не изменить, то они могут оказаться в стыках»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин считает, что «Локомотив» может закончить сезон в зоне стыковых матчей Альфа‑Банк РПЛ, если срочно что‑то не изменит.

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