К акции «Помоги пойти учиться» присоединились полицейские Республики Коми совместно с представителями общественного совета

В преддверии начала нового учебного года, по традиции, полицейские вместе с представителями Общественного совета УМВД России по городу Сыктывкару посещают многодетные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
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