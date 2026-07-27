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Assassin's Creed: Black Flag Resynced: Как найти все безделушки (талисманы, подвески, кулоны и амулеты)

Assassin's Creed: Black Flag Resynced: Как найти все безделушки (талисманы, подвески, кулоны и амулеты)

В этом руководстве собраны все безделушки из Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Для каждого предмета указаны эффект, способ получения, координаты и подходящая экипировка, если у безделушки есть тематически связанный костюм, оружие или пистолеты.

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