Российские военные провели электронные ракетные пуски на учениях ядерных сил

Ракетчики Ленинградского военного округа отработали задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и выполнили электронные ракетные пуски по условным целям противника, сообщили в Минобороны России 13 июня.
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