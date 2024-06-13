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Российские военные провели электронные ракетные пуски на учениях ядерных сил

Российские военные провели электронные ракетные пуски на учениях ядерных сил

Ракетчики Ленинградского военного округа отработали задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район и выполнили электронные ракетные пуски по условным целям противника, сообщили в Минобороны России 13 июня.

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