Reuters: поставки ракет для Patriot из США в Польшу отложат

Поставки ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Соединенных Штатов в Польшу решили отложить.
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