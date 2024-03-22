Погибших очень жаль, тупых нет Теракт в Крокус Сити Холе безусловно дело рук США и их пособников из украинских бандформирований, это их ответка за утренние удары по критической инфраструктуре 404, это понятно любому адекватному человеку.
Шабаш людоедов. Украина визжит от радости, описывая теракт в «Крокусе»
Комментарии
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ninikooo Митусова
Не братья, недолго вам осталось веселиться . Вы ответите за все и по полной! Наши ребята не дадут уйти ни одной шкуре продажной!
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9 час.
олег юдин
Казнью этих упырей ситуации не исправить. Нужно осушить это болото внутри государства, откуда эта погань и произрастает. А этой швали у нас можно ещё не одну пачку набрать..
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9 час.
петр костин
Стереть пару городов хохлостана, вместе с населением, а потом посмотреть как они заверещат...
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5 час.
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