Шабаш людоедов. Украина визжит от радости, описывая теракт в «Крокусе»

ninikooo Митусова Не братья, недолго вам осталось веселиться . Вы ответите за все и по полной! Наши ребята не дадут уйти ни одной шкуре продажной!

олег юдин Казнью этих упырей ситуации не исправить. Нужно осушить это болото внутри государства, откуда эта погань и произрастает. А этой швали у нас можно ещё не одну пачку набрать..