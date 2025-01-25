Рогов заявил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке рассечен и блокирован

Украинский гарнизон в поселке Великая Новоселка рассечен на две части и блокирован с двух сторон. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.