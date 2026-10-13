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Газета.ру

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Блогера Чеботарева раскритиковали за видео с уничтоженным новым iPhone

Блогера Чеботарева раскритиковали за видео с уничтоженным новым iPhone

Популярного блогера и каскадера из Ростова-на-Дону Евгения Чеботарева раскритиковали после того, как он проехал спорткаром по новому iPhone 18 Pro Max.

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