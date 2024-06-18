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Политическая нестабильность во Франции может замедлить оказание помощи Украине

Политическая нестабильность во Франции может замедлить оказание помощи Украине

Политическая нестабильность во Франции может отодвинуть Украину на второй план. Президент Франции Эммануэль Макрон решил распустить Национальное собрание после поражения своей партии на выборах в Европейский парламент.

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