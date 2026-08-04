Глобальное потепление разогналось: Земля нагревается почти в два раза быстрее, чем раньше

Главной задачей исследователей из Потсдамского института изучения климатических изменений (Германия) было отличить реальный климатический тренд от обычных природных капризов погоды, которые называют «шумом» — такие природные явления способны на время маскировать реальный тренд или, наоборот, создавать ложные рекорды.
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