Генпрокуратура Беларуси отменила конкурс на строительство молочно-товарной фермы с начальной ценой 40 млн рублей, поскольку организатор ошибочно классифицировал закупку как проводимую за счет собственных средств, хотя часть работ оплачивалась из бюджета.