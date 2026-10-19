Генпрокуратура Беларуси отменила конкурс на строительство молочно-товарной фермы с начальной ценой 40 млн рублей, поскольку организатор ошибочно классифицировал закупку как проводимую за счет собственных средств, хотя часть работ оплачивалась из бюджета.
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