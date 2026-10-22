Марию Аронову снова увидели в Боткинской больнице — и снова без её собственных комментариев. Отвечать за актрису пришлось мужу, Евгению Фомину: по его словам, ничего экстраординарного не произошло, речь шла о плановом обследовании, а тревожную новость из этого сделал тот, кто просто узнал её в коридоре и раздул сенсацию.
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