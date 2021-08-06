"Теперь я не очень расположен пускаться в описания... А есть что описать..." (душеполезное чтение)

"Теперь я не очень расположен пускаться в описания. А есть что описать - эту дорогу ночью в степи, эту нашу степь - наше зеленое море! Едучи, я думал: ведь Вы этого ничего не испытали, Вы не знаете, что такое ехать с колокольчиком ночью в степи.