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"Теперь я не очень расположен пускаться в описания... А есть что описать..." (душеполезное чтение)

"Теперь я не очень расположен пускаться в описания... А есть что описать..." (душеполезное чтение)

      "Теперь я не очень расположен пускаться в описания. А есть что описать - эту дорогу ночью в степи, эту нашу степь - наше зеленое море! Едучи, я думал: ведь Вы этого ничего не испытали, Вы не знаете, что такое ехать с колокольчиком ночью в степи.

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