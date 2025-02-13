В США заявили об изменении Трампом принципа ведения дел с Европой

Профессор факультета международных отношений Университета Нотр-Дам (штат Индиана) Майкл Деш в беседе с ТАСС заявил, что президент США Дональд Трамп меняет принцип ведения дел с Европой и показывает союзникам, что не будет взаимодействовать с ней как раньше.
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