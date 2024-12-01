Пиратская республика на Русской земле: как там жилось

Знаете, откуда пошло слово «свистопляска»? Толковый словарь Владимира Даля говорит нам, что это диалектное вятское слово со значение «тризна по убитым ошибкою вятчанами устюжанам, пришедшим на помощь и принятым за неприятелей, за что первые прозваны слепородами и свистоплясами; в этот день (четвёртая суббота от Пасхи) свищут в глиняные уточки и дудочки, на овраге, у часовни».