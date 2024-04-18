Южная Корея выделит на гуманитарную помощь Украине в 2024 году $200 млн. С соответствовавшим заявлением, как информирует ТАСС, выступил руководитель министерства финансов восточноазиатского государства Чхве Сан Мок.
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