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Тюкавин похож на Колобка, пошутил защитник «Динамо» Рикардо: «Ха-ха»

Защитник « Динамо » Дэвид Рикардо ответил на вопрос о том, кто в команде больше всех похож на Колобка.

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