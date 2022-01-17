Анатолий Вассерман: Война Украины против России будет четырёхдневной

Политика как она есть

«Украина может напасть на Россию в конце июля или в августе нынешнего года», – поделился прогнозом в интервью «Собеседнику» депутат Госдумы О высокой угрозе «вторжения» России на Украину заявил на днях помощник президента США Джейк Салливан.