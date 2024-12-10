Купил сгоревший родстер под восстановление

Вы бы рискнули такой суммой ради возможности восстановить уникальный родстер Austin Healey 1962 года? Автор YouTube-канала «Чердак» вложил в покупку этой машины 7500 долларов США или 750000 рублей, однако всего конкретно в этот автомобиль за всю его историю было инвестировано чуть более 50 млн рублей.