Путин заявил, что Москва готова сотрудничать с США по редким металлам и алюминию. Интерес к российским ресурсам проявлял Трамп

Путин предложил США подумать о совместном с Россией производстве алюминия Президент России Владимир Путин предложил подумать о совместной работе Москвы и США по производству алюминия, например, в одном из регионов страны.
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