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Татар-информ

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Два человека получили травмы во время ночной атаки БПЛА на Самарскую область

Два человека получили травмы во время ночной атаки БПЛА на Самарскую область

Два человека получили незначительные травмы при ночной атаке БПЛА на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

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