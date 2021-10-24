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Министр обороны Франции посоветовала НАТО смириться с созданием армии Евросоюза

Министр обороны Франции посоветовала НАТО смириться с созданием армии Евросоюза

Североатлантическому альянсу (НАТО) не стоит бояться создания армии Евросоюза (ЕС) — с этим нужно просто смириться.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Странно что ЕС настолько слепо или за бабки, как проститутка легли под США. Вспомните историю и может тогда дойдет, что кроме предательства от США ни чего не стоит ждать... Для них только бизнес и бабки и ни чего личного... Защита своего государства, национальных интересов и своего народа только в руках утопающего.. Ни кто и ни когда не будет проливать кровь своих сограждан ради интересов другого государства если это не несет финансовых дивидендов... А деньги не пахнут, при этом собственный народ просто мясо и не более... Войну проигрывают не военные, ее проигрывают политики и так называемая "ЭЛИТА" которая продается и ее всегда можно купить...

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