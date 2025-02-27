Добавьте беспорядка: как выглядит "хламкор" — главный интерьерный тренд 2025 года

алексей алексей

РЕВНОСТЬ ИЛИ ЛЖИВЫЙ ЖЕНСКИЙ БАЛАГАН? Мужское ЖЕЛАНИЕ может быть раздавлено женской ПОХОТЬЮ… ЖЕНЩИНЫ ЛИШЕНЫ ЧУВСТВА РЕВНОСТИ, а разговоры «я - ревнивая», - это попытка убедить окружающих в своей эмоциональности. ЖЕНЩИНЫ НЕ ЗАКАНЧИВАЮТ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ, ПОТОМУ ЧТО «МУЖЧИНА ИЗМЕНИЛ», а мужчины сплошь и рядом уходят в МИР ЛУЧШИЙ, потому что после измены женщины, он вечно будет жить в МИРЕ ХУДШЕМ – таковы нравственные страдания мужчины после измены женщины: легче не жить, чем жить! ТОЛСТОКОЖЕЙ ЖЕНСКОЙ НАТУРЕ ЭТО НЕИЗВЕСТНО. Бабка спрашивает деда, что такое "ситуация". Дед - вот ты приходишь домой, а я с другой бабкой - это и есть ситуация. Бабка - значит, если ты приходишь домой, а я с другим дедом - это ситуация? Дед - ты, бесстыжая, не путай ситуацию с бл-вом! ЖЕНЩИНЫ ЛИШЕНЫ ЧУВСТВА РЕВНОСТИ. Давать Или Не Давать: Вот В Чем Вопрос? А Если У Мужчины Денежки Есть, Ответ Ясен - Давать! БАЛЛАДА О СТЕРВЕ ИЛИ, ЧТО ТАКОЕ ГУЛЯЩАЯ ЖЕНЩИНА ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО Она была первой — первой — первой Кралей в Архангельских кабаках. Она была стервой — стервой — стервой С лаком серебрянным на коготках. О чём она думала, дура — дура. Кто был действительно ею любим… Туфли из Гавра, бюстгалтер из Дувра И комбинация с Филлипин. Когда она павой — павой — павой С рыжим норвежцем шла в ресторан, Муж её падал — падал — падал На вертолёте своём в океан… Что ж ты молчишь? Ты пой, улыбайся… …Видится ночью тебе, как плывёт Мраморный айсберг — айсберг — айсберг, А внутри айсберга тот вертолёт. Что ж ты не ищешь разгула — разгула, Что ж ты обводишь взглядом чужим Туфли из Гавра, бюстгалтер из Дувра И комбинацию с Филлипин. Что ж ты от срама — от срама — от срама Прячешься в комнате мрачной своей. Вот вспоминаешь про маму — про маму, Вот вспоминаешь вообще про людей. Дурой идёшь, плачешь — плачешь. Что-то кому-то идёшь покупать. Тихая нянчишь — нянчишь — нянчишь. Чьих-то детей ты нянчишь опять. Что ж ты себя укоряешь нещадно? Видно и вправду господь для людей Создал несчастья — несчастья — несчастья, Чтоб они стали лучше, добрей… Она была первой — первой — первой Кралей в Архангельских кабаках. Она была стервой — стервой — стервой С лаком серебрянным на коготках…