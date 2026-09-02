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Царьград

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Валерий Леонтьев приехал в Россию из США и чуть не получил по зубам. Случился громкий скандал

Валерий Леонтьев приехал в Россию из США и чуть не получил по зубам. Случился громкий скандал

Появление 77-летнего Валерия Леонтьева на фестивале "Новая волна" в Казани должно было запомниться как трогательное возвращение артиста публике.

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