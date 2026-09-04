Компания из США обвинила Telegram в незаконном использовании QR-технологии

Компания QR Switch подала иск к Telegram, заявив о предполагаемом нарушении двух патентов на технологию авторизации с помощью QR-кода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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