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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

ВСУ переправились через Днепр. «Воспользовались перемирием». Работают артиллерия и дроны

ВСУ воспользовались перемирием и переправились на левый берег Днепра. В условиях объявленного Кремлем перемирия, предшествующего параду в Москве, украинские вооруженные силы (ВСУ) активизировались на фронте, пытаясь захватить новые позиции.

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