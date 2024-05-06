Кто они? Нормальные люди!

Вы не задавались вопросом, почему обычные люди не бьются в рефлексиях? Не стонут от "кровавого режима"? Не идут мурашками от милицейского газика? Не выходят с картонками на пикеты? Почему обычные люди идут воевать на СВО? И становятся волонтерами? пересылают деньги? Потому что они нормальные, занятые делом люди.