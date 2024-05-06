Страна и люди
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Страна и люди

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Кто они? Нормальные люди!

Кто они? Нормальные люди!

 Вы не задавались вопросом, почему обычные люди не бьются в рефлексиях? Не стонут от "кровавого режима"? Не идут мурашками от милицейского газика? Не выходят с картонками на пикеты?  Почему обычные люди идут воевать на СВО? И становятся волонтерами? пересылают деньги? Потому что они нормальные, занятые делом люди.

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