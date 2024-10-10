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Владимир Якушев предлагает сохранить поддержку малых хозяйств в регионах с низким бюджетом

Владимир Якушев предлагает сохранить поддержку малых хозяйств в регионах с низким бюджетом

Владимир Якушев, первый вице-спикер Совета Федерации и врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия», предложил Министерству сельского хозяйства сохранить поддержку малых форм хозяйствования и агропромышленного комплекса (АПК) в регионах с низким бюджетным обеспечением.

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